Las constantes olas de calor pueden hacernos envejecer tanto como el alcohol o el tabaco: "El calor nos envejece más rápido de lo que deberíamos"

Un extenso estudio en Taiwán revela que la exposición prolongada a olas de calor acelera el envejecimiento biológico. Investigaciones previas en Estados Unidos y Alemania que ya habían relacionado el aumento de temperatura ambiental con marcadores epigenéticos de envejecimiento e incluso modificaciones en el ADN. El calor altera silenciosamente nuestros tejidos celulares. La realidad es alarmante: en Estados Unidos, la frecuencia de olas de calor se ha triplicado desde la década de 1960. Lo que antes era excepcional, ahora es casi rutina.

2 comentarios
#1 el_gran_reset
Olas de calor ha habido siempre, pero ahora son mas frecuentes
#2 Lusco2
#1 Tabaco y alcohol también, pero ahora son más caros
