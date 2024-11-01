Las constantes olas de calor pueden hacernos envejecer tanto como el alcohol o el tabaco: "El calor nos envejece más rápido de lo que deberíamos"

Un extenso estudio en Taiwán revela que la exposición prolongada a olas de calor acelera el envejecimiento biológico. Investigaciones previas en Estados Unidos y Alemania que ya habían relacionado el aumento de temperatura ambiental con marcadores epigenéticos de envejecimiento e incluso modificaciones en el ADN. El calor altera silenciosamente nuestros tejidos celulares. La realidad es alarmante: en Estados Unidos, la frecuencia de olas de calor se ha triplicado desde la década de 1960. Lo que antes era excepcional, ahora es casi rutina.