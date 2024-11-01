edición general
La Conspiración de Nueva York de 1741 nunca existió pero acabó con la vida de decenas de esclavos, pobres, españoles y católicos

La Conspiración de Nueva York de 1741 nunca existió pero acabó con la vida de decenas de esclavos, pobres, españoles y católicos

Una gran conmoción sacudió Nueva York a mediados del siglo XVIII. En la primavera de 1741 se produjeron una serie de incendios en el bajo Manhattan que, como es habitual en estos casos, no tardaron en brotar rumores de un complot, hipotético e improbable, en el que estarían implicados los numerosos esclavos negros, los españoles y otros católicos. Muchos de ellos fueron condenados a muerte o deportados en un proceso que recuerda un poco al de las brujas de Salem. El episodio ha pasado a la Historia como la Conspiración de 1741.

etiquetas: conspiración nueva york , 1741
1 comentarios
GeneWilder #1 GeneWilder
Nos han tenido siempre más miedo que a un 'nublao'. Hasta que dejamos de ser una amenaza para ellos.
