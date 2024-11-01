edición general
Los conservadores prometen expulsar a 750.000 inmigrantes según el plan fronterizo [ENG]

Los conservadores dicen que encargarían a los funcionarios la tarea de expulsar a 750.000 inmigrantes ilegales en un plazo de cinco años, según los planes de deportación al estilo de Trump. Según las propuestas reveladas al comenzar su conferencia anual, el partido se ha comprometido a prohibir que las personas que entren al Reino Unido sin permiso soliciten asilo.

#1 Leclercia_adecarboxylata *
Cómo ser residente legal de un país anglosajón (guía).
1. Emigra a Tuvalu
2. Pide la nacionalidad de Tuvalu
3. Luego pide a Australia que te acoja como refugiado climático.
2
aupaatu #2 aupaatu *
El imperio colonial que sige chupando de sus colonias preocupado porque entren sin permisoa a la grande y británica corona
Toda la derechas y liberales del mundo acercándose la ultraderecha para retener a sus votantes mientras venden el frente contra los ultras cuando llega la época de votaciones
2
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 Toda la derechas y liberales del mundo acercándose la ultraderecha

A ver, que son el primo pijo abogado de corbata acercándose al primo macarra de cabeza rapada, tatuajes y tirantes y botas Dr.Martens con cordones blancos. Tampoco es que tengan que taparse mucho la nariz, si en las cenas familiares liberatas y neonancis siempre se han puesto hasta el culo de whisky y perico juntos y aquí paz y después gloria.
0
unodemadrid #6 unodemadrid
#5 Y que vais a hacer cuando lleguen al poder aqui?
0
StuartMcNight #3 StuartMcNight *
Los conservadores que han gobernado 14 de los últimos 15 años en Reino Unido.

Esos conservadores.

Os toman el pelo anglo brothers. Y los vais a votar de nuevo. Si no a ellos al otro genio que durante su campaña del Brexit dijo que prefería indios y miembros de otras colonias a inmigrantes europeos.

De aquellos polvos… lodazal de gobierno auto infligido.
1
#4 cunaxa
Les gana Obama por goleada:
elordenmundial.com/mapas-y-graficos/deportaciones-estados-unidos/
"El demócrata deportó a más de tres millones de inmigrantes indocumentados entre 2009 y 2017, más que cualquier otro presidente en la historia del país"
Cosa que ya sabíamos: la gente de Trump se dedican a los bulos y a la desinformación. Lo de la capacidad de hacer cosas y que funcionen o no está en sus prioridades o no va con ellos.
1
#7 PerritaPiloto
#4 Pero no tenían paramilitares secuestrando a personas a plena luz del día.

Habrá que ver qué política de deportaciones tenían antes de Obama y cuántos migrantes con smy sin permiso (y habría que ver que permisos) entraban cada año. Igual te Ian muchísimos más que ahora y era "fácil" hacer muchas deportaciones.

La administración Obama no nos a dejado a personas secuestradas durante el receso de si juicio y deportadas a un campo de concentración extranjero sin juicio previo,…   » ver todo el comentario
0

