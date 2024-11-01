Los conservadores prometen expulsar a 750.000 inmigrantes según el plan fronterizo [ENG]

Los conservadores dicen que encargarían a los funcionarios la tarea de expulsar a 750.000 inmigrantes ilegales en un plazo de cinco años, según los planes de deportación al estilo de Trump. Según las propuestas reveladas al comenzar su conferencia anual, el partido se ha comprometido a prohibir que las personas que entren al Reino Unido sin permiso soliciten asilo.