Un conserje adicto al alcohol y la cocaína consigue una pensión de incapacidad permanente absoluta para toda la vida: confirmado por la justicia

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria confirmó el derecho de un conserje con trastornos graves, derivados de su dependencia a sustancias (alcohol y cocaína), a percibir una pensión de incapacidad permanente absoluta de 622,04 euros mensuales de carácter vitalicio (para toda la vida). El trabajador luchó por conseguir la gran invalidez, pero la justicia no le reconoció este grado más alto porque no acreditó que necesitara la asistencia de terceras personas para los actos esenciales de la vida diaria, requisito obligatorio.

#1 Mesopotámico
lo suyo es que le den 5000 o 6000 euros al mes para que reviente cuanto antes
1 K 26
#4 hokkien
#1 muy agudo
0 K 10
#9 doppel
#1 él o el sistema?
0 K 20
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Ya tiene pensión para gastársela en coca y alcohol, poco durara el gasto de esa pensión, su cuerpo no aguantara.
0 K 20
#8 Borgiano
"de carácter vitalicio (para toda la vida)"... estos del Haffin conocen a su público.
1 K 18
u_1cualquiera #10 u_1cualquiera
#8 xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD me has hecho reir, gracias!
0 K 10
Imag0 #11 Imag0
A un paso de entrar en el círculo de amigos de Hermann Tersch
0 K 12
afrofrog #6 afrofrog
Pues lo normal en un tío con, supongo, un Wernicke: BVD grado II, discapacidad del 80%, vivienda tutelada y 600 putos euros de pensión.
¿dónde cojones está la noticia?
0 K 10
ELON.2028 #7 ELON.2028 *
Bueno, leyendo la noticia se ve que, al parecer, este hombre está hecho un escombro con enfermedades mentales, gastrointestinales y motóricas. Ese hombre necesita supervisión, o lo euros se los meterá por la nariz.
0 K 9
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Cojonudo
0 K 7
Natxelas_IV #5 Natxelas_IV
Se le pone al cuidado de la sala de decomisos de estupefacientes de la policía nacional, y en un par de meses se acabó el problema. :troll:
0 K 7

