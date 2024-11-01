edición general
La conselleira de Medio Ambiente relaciona lobos e incendios [GAL]

Los caballos, vacas y ovejas sueltos en los montes ayudan a limpiarlos y los protegen frente a los incendios pero los lobos que se alimentan de ellas contrarrestan ese efecto. Esa fue el mensaje que lanzó este miércoles en el Parlamento de Galicia la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
Hay que ser sinvergüenza oportunista y mala gente.
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Claro, eso ayudaría a entender que una de sus primeras medidas (si no la primera) fuese dar ayudas a los cazadores. Seguro que también son capaces de encontrar la manera de dar ayudas a los hosteleros.

La Xunta anuncia un plan de ayudas a la caza con el pretexto de los destrozos de los incendios

#8 sarri
#3 Y a la iglesia, ya que no pueden salvar nuestras vidas que salven nuestras almas
#2 Tunguska08Chelyabinsk13
La causa principal y sin manipular torticeramente, es el humano.
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
¿A conselleira de Medio Ambiente, significa en gallego la Consejera de Ganadería y exterminio de Alimañas?
XtrMnIO #5 XtrMnIO
El Orgullo Necio.
vviccio #6 vviccio
No dijo nada de hacer cortafuegos en invierno... Además la vacas y las ovejas no comen eucaliptos porque donde hay bosques de eucaliptos no crece nada más.
#7 Lusco2 *
Los garrulos de mi aldea acorralan a los lobos con fuego y después disparan con todo y a todas partes, la masacre culmina con una celebración en el bar donde son invitados a botellas de cerveza. Suerte han tenido los mamuts en extinguirse
