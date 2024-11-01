La conselleira de Medio Ambiente relaciona lobos e incendios [GAL]

Los caballos, vacas y ovejas sueltos en los montes ayudan a limpiarlos y los protegen frente a los incendios pero los lobos que se alimentan de ellas contrarrestan ese efecto. Esa fue el mensaje que lanzó este miércoles en el Parlamento de Galicia la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
