edición general
16 meneos
15 clics

El Consell paga más de 50 millones en sobrecostes en los contratos de emergencia para la DANA

Es la cuantía a la que ya se ha comprometido el Ejecutivo valenciano para hacer frente a contrataciones de emergencia realizadas desde noviembre hasta mayo y que el departamento que dirige Vicent Martínez Mus ha enviado a la comisión de investigación de la dana en las Corts. En total son 223 adjudicaciones, con noviembre (84) como el mes de más actividad, entre la propia conselleria y sus entes dependientes (Ferrocarrils de la Generalitat, Epsar, la Autoridad Metropolitana de Transportes, Vaersa y el Instituto Cartográfico)

| etiquetas: valencia , dana , pp , mazon
13 3 2 K 105 politica
9 comentarios
13 3 2 K 105 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Por eso no dimite porque está dándole contratos a florentino perez inflados y a las constructoras, caso gurtel y demás. Que si no avisaban y todo iba bien pues también se forraban con sus negocios turísticos y si había destrucción pues también se forran.

Matarnos es un win-win para ellos
5 K 80
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Sobre-costes.
2 K 43
cutty #4 cutty
¿Que es más rentable, dejar ahogar a los paisanos para contratar a las constructoras o dejar morir a los viejos para darle un pastón a la sanidad privada?
2 K 39
karakol #6 karakol
No tiene suficiente con los 75000 al año, antes de irse va a trincar todo lo que pueda.

La dana ha sido muerte y destrucción para el pueblo y una oportunidad única para que algunos se lo lleven crudo.
1 K 31
cutty #3 cutty
¿A cuántos millones sale el muerto?.
1 K 27
mmlv #8 mmlv
Sobrecostes por no llamarlo comisiones
0 K 19
joffer #9 joffer
Parece que en Valencia, todo hace aguas. Que llueve sobre mojado...
0 K 11
elmakina #5 elmakina
Si quieres que alguien deje lo que está haciendo y se plante en una obra de emergencia, más o no va ni el tato.

Con la DANA subió la demanda en todos los tajos a la vez, no solo en obra pública, y cuando todo el mundo compite por los mismos equipos y materiales, los precios se disparan porque la capacidad no es elástica por arte de magia.

Encima me vienen con los tarifarios del ministerio como si fueran la Biblia cuando arrastran partidas cojas y precios mal medidos desde hace años, así que compararlos con el mercado real en plena hipertensión es hacer trampas al solitario.

O ajustas precio o te quedas mirando el barro mientras esperas a que te encajen números de catálogo, que milagros no se pueden hacer.
0 K 10

menéame