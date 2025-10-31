El Consell paga más de 50 millones en sobrecostes en los contratos de emergencia para la DANA

Es la cuantía a la que ya se ha comprometido el Ejecutivo valenciano para hacer frente a contrataciones de emergencia realizadas desde noviembre hasta mayo y que el departamento que dirige Vicent Martínez Mus ha enviado a la comisión de investigación de la dana en las Corts. En total son 223 adjudicaciones, con noviembre (84) como el mes de más actividad, entre la propia conselleria y sus entes dependientes (Ferrocarrils de la Generalitat, Epsar, la Autoridad Metropolitana de Transportes, Vaersa y el Instituto Cartográfico)