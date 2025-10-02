edición general
El Consejo Profesional de Canal Sur denuncia la manipulación informativa: 640 minutos sobre la corrupción del Gobierno Central vs 2 minutos sobre la pareja de Ayuso

El Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Televisión ha vuelto a alzar la voz contra la gestión de los informativos de la cadena pública. En su último informe: “Más ideología que información”, el organismo denuncia los polémicos minutados del pasado verano y alerta de que la RTVA ha preferido dar prioridad a cuestiones ideológicas vinculadas al PP frente a la información de interés para los andaluces. Señalan que la RTVA mantuvo en antena una corrida de toros mientras ardía la Mezquita de Córdoba, uno de los grandes símbolos de la comunidad.

| etiquetas: canal sur , pp , manipulación informativa , moreno bonilla
8 comentarios
Sandman #2 Sandman
Por cierto, ¿os habéis dado cuenta qué rápido ha desaparecido en los medios el caso Montoro? Sobornos a un ministro para hacer leyes a medida y ha durado menos que la última polémica futbolística de la semana.
oghaio #4 oghaio *
#2 Efectivamente. Un escándalo mayúsculo que si fuese de un ministro del PSOE estaría todos los días en primera plana, y con razón.
Feindesland #5 Feindesland
#2 Es que, fuera de lincharlo (que sería quizás lo suyo), la cosa tiene poco recorrido.

:wall:
reivaj01 #6 reivaj01
#2 Acabo de subir una noticia, pero vamos que así es y será.

Relacionada: www.meneame.net/story/caso-montoro-juez-caso-montoro-prorroga-seis-mes
#7 soberao
#2 Igual que Elon Musk, de varias noticias diarias a la irrelevancia total.
ipanies #3 ipanies
Cuando se vota al PP ya se sabe lo que van a hacer, esto va en el paquete básico.
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Esta es la pluralidad que quiere la derecha ultra, en un lado de la mesa los que digan "Sánchez corrupto" y en el otro "Sánchez hijoputa".
