El Consejo Profesional de Canal Sur denuncia la manipulación informativa: 640 minutos sobre la corrupción del Gobierno Central vs 2 minutos sobre la pareja de Ayuso

El Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Televisión ha vuelto a alzar la voz contra la gestión de los informativos de la cadena pública. En su último informe: “Más ideología que información”, el organismo denuncia los polémicos minutados del pasado verano y alerta de que la RTVA ha preferido dar prioridad a cuestiones ideológicas vinculadas al PP frente a la información de interés para los andaluces. Señalan que la RTVA mantuvo en antena una corrida de toros mientras ardía la Mezquita de Córdoba, uno de los grandes símbolos de la comunidad.