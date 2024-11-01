edición general
8 meneos
9 clics
El Consejo Escolar del Estado ampara las protestas por Gaza de los colegios madrileños tras el veto de Ayuso

El Consejo Escolar del Estado ampara las protestas por Gaza de los colegios madrileños tras el veto de Ayuso

"Nadie puede impedir que el alumnado reciba una educación basada en la convivencia y la paz ni que el profesorado ejerza su función educadora y desarrolle plenamente el currículo escolar”. “Expresamos nuestro apoyo al profesorado que, con responsabilidad y dedicación, ejerce las funciones encomendadas en la normativa vigente y respaldamos la libertad de cátedra, que la Constitución Española reconoce”, haciendo alusión al artículo 20.2.c).

| etiquetas: veto , ayuso , palestina , consejo escolar del estado
7 1 2 K 67 Madriléame
2 comentarios
7 1 2 K 67 Madriléame
devilinside #1 devilinside
El Consejo Escolar del Estado es ETA
1 K 32
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Veto = Represión = Dictadura.
0 K 13

menéame