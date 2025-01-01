edición general
Un consejero de la Academia Cristiana Maranatha y del Centro Cristiano Living Word acusado de grabar a una adolescente. (Eng)

Profesor de Twin Cities acusado de grabar a una adolescente y poner su cara en un cuerpo femenino generado por ordenador. Un ex miembro del personal y entrenador de softbol en Maranatha Christian Academy y Living Word Christian Center en Brooklyn Park supuestamente grabó y fotografió a una niña de 13 años de edad, cambiando para la práctica de softbol en su salón de clases y superpuso las imágenes en un cuerpo femenino generado por ordenador que estaba desnuda o en ropa interior. Jason Polzin, de 50 años y vecino de Prior Lake

Cristianismo y pedofilia. Huele a caso aislado, circulen.
#1 Mas bien sera que es tipo de malnacidos buscan profesiones donde interactuar con niños
