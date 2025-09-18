La Consejería de Salud del Principado de Asturias «analizará» el contrato con la farmacéutica israelí Teva Pharma

La Consejería de Salud del Principado analizará el contrato que mantiene con la farmacéutica israelí Teva Pharma y estudiará «cómo puede afectar cualquier decisión que tomemos en relación con la salud de las personas». Fuentes del Principado han asegurado que están «muy concienciados con el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza y también muy comprometidos», pero han pospuesto cualquier tipo de decisión a un examen más sosegado de la relación comercial con la compañía y sus posibles consecuencias para los pacientes.