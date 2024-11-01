La consejera extremeña de Agricultura, obligada a echar abajo el pozo ilegal de su parcela

El pozo ilegal que la consejera extremeña de Agricultura, Mercedes Morán, tiene en una parcela de su propiedad se salda con un expediente administrativo de restablecimiento de la legalidad, es decir, tendrá que clausurarlo. Se libra de la sanción económica porque el hermano de Morán, que es quien explota las viñas, asegura que la última vez que regó ese terreno de secano fue en 2023, una afirmación sin ningún tipo de pruebas.