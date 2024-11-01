edición general
5 meneos
5 clics
La consejera extremeña de Agricultura, obligada a echar abajo el pozo ilegal de su parcela

La consejera extremeña de Agricultura, obligada a echar abajo el pozo ilegal de su parcela

El pozo ilegal que la consejera extremeña de Agricultura, Mercedes Morán, tiene en una parcela de su propiedad se salda con un expediente administrativo de restablecimiento de la legalidad, es decir, tendrá que clausurarlo. Se libra de la sanción económica porque el hermano de Morán, que es quien explota las viñas, asegura que la última vez que regó ese terreno de secano fue en 2023, una afirmación sin ningún tipo de pruebas.

| etiquetas: andalucía , pp , corrupción , pozos ilegales , agricultura , mercedes morán
4 1 0 K 59 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 59 actualidad
#1 Bravok1
De que partido es la escoria humana esta.....
Ah vale, pregunta tonta....del partido corruPPto.
2 K 35
Thornton #2 Thornton
el 23 de septiembre de 2024, cinco días después de que se conociera este asunto, técnicos del Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico de la Confederación de Guadiana visitaron la parcela sin encontrar “evidencias” de que el pozo estuviera en uso “en ese momento”.

cualquie viticultor sabe que no hay que regar las viñas en las semanas previas a la vendimia porque diluye los azúcares en las uvas, provoca su hinchazón y rajado.
0 K 20

menéame