Las consecuencias de la deportación masiva en EEUU: este granjero perdió la mitad de su mano de obra. Ahora también está perdiendo su cosecha (Eng)

"El comienzo de la temporada coincidió, por desgracia, con una fuerte represión de la inmigración en el sur de California, de donde procede nuestra mano de obra, y eso tuvo un efecto disuasorio en la gente que quería trasladarse." El Departamento de Agricultura de Estados Unidos calcula que el 42% de los trabajadores agrícolas contratados son inmigrantes indocumentados, sin autorización para trabajar. Otro 26% son inmigrantes nacionalizados o residentes permanentes.