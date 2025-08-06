Las consecuencias de la deportación masiva en EEUU: este granjero perdió la mitad de su mano de obra. Ahora también está perdiendo su cosecha (Eng)

"El comienzo de la temporada coincidió, por desgracia, con una fuerte represión de la inmigración en el sur de California, de donde procede nuestra mano de obra, y eso tuvo un efecto disuasorio en la gente que quería trasladarse." El Departamento de Agricultura de Estados Unidos calcula que el 42% de los trabajadores agrícolas contratados son inmigrantes indocumentados, sin autorización para trabajar. Otro 26% son inmigrantes nacionalizados o residentes permanentes.
| etiquetas: ian chandler , oregón , arándanos , mapaches , trump , eeuu , deportación , inmigrac
Están a nada de empezar a vender visas por todo el mundo para volver a traer a los mismos trabajadores que estan echando.
Según me decía un familiar de mi mujer que vivía en California, en el estado hay sitios reconocidos por el estado donde pueden ir los temporeros ilegales sin ningún peligro de que los detengan, ahí llegan los "contratadores" con una camioneta y los contratan para la jornada y luego los vuelven a dejar en el sitio. Este los pillaba para hacer obras es unas casas que tenía.
Supongo que ese vacío de mano de obra será ocupado en breves por rednecks y votantes de Trump dispuesto a hacer América grande otra vez