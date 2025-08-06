edición general
Las consecuencias de la deportación masiva en EEUU: este granjero perdió la mitad de su mano de obra. Ahora también está perdiendo su cosecha (Eng)

"El comienzo de la temporada coincidió, por desgracia, con una fuerte represión de la inmigración en el sur de California, de donde procede nuestra mano de obra, y eso tuvo un efecto disuasorio en la gente que quería trasladarse." El Departamento de Agricultura de Estados Unidos calcula que el 42% de los trabajadores agrícolas contratados son inmigrantes indocumentados, sin autorización para trabajar. Otro 26% son inmigrantes nacionalizados o residentes permanentes.

#1 Perrota
Siempre me he preguntado cuando hay una redada de trabajadores ilegales, ¿por qué no detienen también al empresario?
9
#2 meneandotela
#1 en EEUU?
0
#5 Perrota
#2 Claro.
0
#3 Almirantecaraculo
#1 tú sabes lo que incómodo que se vuelve luego todo en el club? Quita quita!
4
#4 diablos_maiq
#3 ¿Su mano de obra es la izquierda o la derecha?
0
#6 Galton
#4 La de enmedio, que es la única que se toca...
0
#8 powernergia
#1 Es que en realidad en general no son "ilegales", son "alegales" con declaración de renta incluida.

Están a nada de empezar a vender visas por todo el mundo para volver a traer a los mismos trabajadores que estan echando.
4
#9 Dragstat
#1 Seguramente por lo que comentan #7 y #8, allí no es ilegal contratar trabajadores indocumentados, de hecho la mayoría paga impuestos. Se ha convertido lo ilegal en legal para poder echarlos cuando plazca y para que aporten al sistema sin recibir nada a cambio. No creo que los empresarios tengan que estar al tanto de su estatus migratorio y así no tienen ni que esconderse.
5
#15 HeilHynkel
#9

Según me decía un familiar de mi mujer que vivía en California, en el estado hay sitios reconocidos por el estado donde pueden ir los temporeros ilegales sin ningún peligro de que los detengan, ahí llegan los "contratadores" con una camioneta y los contratan para la jornada y luego los vuelven a dejar en el sitio. Este los pillaba para hacer obras es unas casas que tenía.
0
#10 Verdaderofalso
#1 la base del país más capitalista del mundo y de buena parte de su economía se basa en mano de obra ilegal pero que a su vez es legal porque pagan sus impuestos al Estado.
Como te dice #8

Supongo que ese vacío de mano de obra será ocupado en breves por rednecks y votantes de Trump dispuesto a hacer América grande otra vez
2
#14 eipoc
#8 "irregulares".
0
#7 Feliberto
A mi lo que me fascina es que en USA se pueden contratar legalmente a inmigrantes indocumentados.
2
#11 themarquesito
#7 Más fascinante aún es que los inmigrantes indocumentados pagan impuestos; no tienen el menor problema para recibir un número de identificación fiscal, tienen cuentas bancarias, recibos domiciliados, etc.
7
#12 reithor
¡Joder! Si pierden la cosecha, no podremos ver cumplidas las promesas de von der leyen de comprarles chorrocientos mil millones de alimentos y energía.
0
#13 covacho
Ojalá pierdan la mitad de su cosechas y se vean obligados a importar sus alimentos con sus aranceles y todo.
0

