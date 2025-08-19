Un conocido empresario, muy crítico con el problema de la vivienda: "lo llaman coliving, que suena más guay"

"Mi generación se compraba un piso. La siguiente alquilaba. La de ahora comparte habitación. Si esto no es ir hacia atrás, dime tú qué es". "Conseguíamos trabajo, empezábamos cobrando una miseria, pero a los 4 años muchos podíamos comprarnos un piso. Los siguientes ya no lo tuvieron tan fácil. No es que no quisieran comprar, es que no podían". "Lo peor viene ahora: la generación actual ya no aspira ni siquiera a alquilar un piso para ellos solos. La aspiración hoy es compartir habitación. Lo peor es que nos convencemos de que esto es normal".
| etiquetas: josé elías navarro , audax , vivienda , coliving , jóvenes , generaciones
1) más razón que un santo
2) me escama mucho este tío, que desde que salió con evole está en todas partes…