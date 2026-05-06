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Se conocen los detalles del supuesto nuevo portaaviones nuclear de la Armada de China

Se conocen los detalles del supuesto nuevo portaaviones nuclear de la Armada de China  

Se han dado a conocer los detalles del cuarto y supuesto portaaviones nuclear “He Jian” de la Armada China. Se trata del Tipo 004, primero de su clase y posiblemente superior a la clase USS Gerald R. Ford. norteamericana con propulsión nuclear de entre 110.000 y 120.000 toneladas, capaz de operar más de 100 aeronaves, y con proyección de entrada en servicio alrededor de 2030. Por lo que se sabe, según fuentes abiertas de información, el nuevo portaaviones chino está actualmente en fase de construcción en el astillero de Dalian

| etiquetas: portaaviones , china , armada , he jian
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3 comentarios
4 1 0 K 114 DEFENSA
#2 Pitchford
Los portaaviones, mejor tener varios, sobre todo en esta era de misiles hipersónicos, para que si te hunden uno o dos no te dé un patatús y te quedes en bragas aeronavales.
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Catacroc #1 Catacroc
¿Siguen teniendo sentido los portaaviones a dia de hoy? China posiblemente los estara construyendo como idea de negocio para venderselo a alguien lo que le dara mas beneficios que tenerlo ellos mismos.
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#3 sliana
#1 no es un arma de defensa, sino de ataque, asi que ya vamos mal. en ese escenario hasta los drones necesitan una base desde la que ser lanzados, que mejor que una ciudad flotante?
0 K 7

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