Se conocen los detalles del supuesto nuevo portaaviones nuclear de la Armada de China  

Se han dado a conocer los detalles del cuarto y supuesto portaaviones nuclear “He Jian” de la Armada China. Se trata del Tipo 004, primero de su clase y posiblemente superior a la clase USS Gerald R. Ford. norteamericana con propulsión nuclear de entre 110.000 y 120.000 toneladas, capaz de operar más de 100 aeronaves, y con proyección de entrada en servicio alrededor de 2030. Por lo que se sabe, según fuentes abiertas de información, el nuevo portaaviones chino está actualmente en fase de construcción en el astillero de Dalian