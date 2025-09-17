Conoce al fundador de 25 años que lleva los bebés de diseño a una clínica cerca de ti (Eng)

Kian Sadeghi explica por qué su startup Nucleus analiza embriones en busca de rasgos como el coeficiente intelectual y la estatura, calvicie, baja estatura u otros problemas y por qué cree que esto es solo el principio. Por 25 000 dólares, los clientes pueden acceder a la oferta de gama alta de Nucleus: el equipo de Sadeghi les ayudará a encontrar un donante de óvulos o esperma, una madre de alquiler y, en última instancia, un embrión genéticamente óptimos. “Básicamente, se trata de una FIV centrada en el paciente y diseñada”