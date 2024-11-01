Conmutan la pena de muerte a un hombre que iba a ser ejecutado en EE.UU. por un asesinato que no cometió

Un hombre que iba a ser ejecutado por un asesinato que no cometió en el estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos, fue indultado por la gobernadora Kay Ivey. Charles "Sonny" Burton, de 75 años, fue condenado a muerte por el asesinato de un hombre durante el robo de una tienda en 1991, a pesar de que no se encontraba en el local en el momento del crimen. Si bien Burton y otros cinco hombres robaron la tienda ese día, él ya había abandonado el lugar cuando uno de los otros ladrones disparó a un cliente.
Pero bueno, sin entrar en la noticia sabía que era negro y... cero sorpresas al hacer click.
Ahora, ¿conoces a muchos senadores, CEOs y en general famosos que consumen droga o cometen delitos que pueden poner en peligro la vida de otras personas (como accidentes de tráfico) que están en la cárcel de por vida? ¿Sobretodo por delitos cometidos a principios de los 90?
A mi me parece mal que te pases media vida con una sentencia de muerte por algo que hizo otro. Y creo que eso deben cambiarlo. Pero que no es un angelito creo que también está claro.
Me resulta raro que desde el 91 no se le haya ejecutado antes, imagino que ha habido recursos. Y me parece atroz ejecutar a un cómplice de un robo que ni siquiera estaba en el momento del disparo.
Hace poco salió un caso por aquí con lo del coche, se consideró que sin el coche no hubiesen atracado una gasolinera así que el que les dejó el coche era complice de asesinato.
Por otro lado, me ha hecho gracia lo que comentas:
La hija de la víctima, que solo tenía 99 años cuando su padre
… » ver todo el comentario
que SOLO tenía, además era joven para el redactor