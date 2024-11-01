edición general
Conmutan la pena de muerte a un hombre que iba a ser ejecutado en EE.UU. por un asesinato que no cometió

Un hombre que iba a ser ejecutado por un asesinato que no cometió en el estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos, fue indultado por la gobernadora Kay Ivey. Charles "Sonny" Burton, de 75 años, fue condenado a muerte por el asesinato de un hombre durante el robo de una tienda en 1991, a pesar de que no se encontraba en el local en el momento del crimen. Si bien Burton y otros cinco hombres robaron la tienda ese día, él ya había abandonado el lugar cuando uno de los otros ladrones disparó a un cliente.

Andreham
37 años en la cárcel ya es una condena de muerte.

Pero bueno, sin entrar en la noticia sabía que era negro y... cero sorpresas al hacer click.
themarquesito
#2 Bastaba con leer "Alabama" para saberlo
kumo
#2 Los clichés son muy puñeteros, también es negro como cómplice en un robo con violencia del que sí era culpable. Y no era precisamente un chaval cuando lo hizo.
Andreham
#5 Correcto.

Ahora, ¿conoces a muchos senadores, CEOs y en general famosos que consumen droga o cometen delitos que pueden poner en peligro la vida de otras personas (como accidentes de tráfico) que están en la cárcel de por vida? ¿Sobretodo por delitos cometidos a principios de los 90?
kumo
#6 No conozco ni a muchos de esos, ni a muchos como este. Este, del que no sabemos el historial previo (y recuerdo que tenía casi 40 tacos...) y que no estaba en la cárcel por conducir bebido, sino por asesinato. No son los mismos delitos, ni tienen las mismas penas.

A mi me parece mal que te pases media vida con una sentencia de muerte por algo que hizo otro. Y creo que eso deben cambiarlo. Pero que no es un angelito creo que también está claro.
Robus
#2 Pues yo si que me he sorprendido, ya que en la foto de la entradilla salia un tipo blanco! :-O
kumo
La hija de la víctima, que solo tenía 99 años cuando su padre fue asesinado, fue una de las personas que pidió clemencia para Burton.

:shit: :shit:

Me resulta raro que desde el 91 no se le haya ejecutado antes, imagino que ha habido recursos. Y me parece atroz ejecutar a un cómplice de un robo que ni siquiera estaba en el momento del disparo.
Robus
#1 Existe una ley en algunos estados por la que cualquiera que haya intervenido en un crimen con asesinato (incluso por haber dejado el coche con el que se cometió el crimen) se le condena por asesinato.

Hace poco salió un caso por aquí con lo del coche, se consideró que sin el coche no hubiesen atracado una gasolinera así que el que les dejó el coche era complice de asesinato.

Por otro lado, me ha hecho gracia lo que comentas:
La hija de la víctima, que solo tenía 99 años cuando su padre

…   » ver todo el comentario
kumo
#7 Puedo entender lo de colaborador necesario (si sabía lo del uso para un robo) pero me parece una pasada una condena por asesinato sin haber intervenido o incitado directamente.

xD xD que SOLO tenía, además era joven para el redactor xD
unocualquierax
Condenado a muerte a pesar de que los fiscales reconocían que no era el que había disparado. No entiendo nada.
