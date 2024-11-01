El Congreso vuelve en plena crisis ferroviaria con los decretos de escudo social y de ayudas al transporte en manos de Junts y el PP

Este martes, la Cámara Baja celebrará su segunda sesión plenaria del año, pero la primera en la que habrá votaciones, puesto que los grupos tendrán que pronunciarse sobre la convalidación de dos decretos: el de ayudas económicas para los sectores vulnerables —el conocido como escudo social, que se ha ido descafeinando progresivamente con el paso de los años— y del de bonificaciones en los precios del transporte público.