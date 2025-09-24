edición general
El Congreso reprueba a la ministra Redondo por la gestión de las pulseras “antimaltrato”

El Congreso ha reprobado a la ministra Ana Redondo por la fallida gestión que está haciendo de las pulseras que permiten comprobar controlar que los maltratadores

rendri #4 rendri
Ciertamente ha sido una cagada de proporción importante... llega a ser Irene montero y ya estaban quemando la sede de Podemos. De todas formas, entiendo que "no lo hagan publico" por aquello de avisar al maltratador que el sistema no funciona, pero meses y meses en solucionarlo es para empurar a movistar y Vodafone y al responsable del proyecto de la migración como poco.
angelitoMagno #5 angelitoMagno
#4 El contrato se hizo con Irene Montero como ministra.
rendri #9 rendri *
#5 ¿lo ha gestionado ella en los 2 últimos años? Porque ya ha llovido desde que se fue podemos. Que no es santa de mi devoción pero no todo tiene la culpa ella o Pablo Iglesias
#10 mstk *
#5 No, el problema viene a partir del segundo contrato (2023) y ahí la podemita no estaba en el gobierno.

"la Fiscalía afirma que en el proceso de migración de la información de las pulseras del proveedor anterior (Telefónica) a las pulseras del proveedor actual (Vodafone) hubo un fallo que impidió conocer los movimientos y la ubicación de los portadores de la pulsera durante un periodo"
BlackDog #8 BlackDog
Habrá que aumentar el presupuesto del ministerio de igualdad
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#8 igual da.
Barney_77 #3 Barney_77
¿Repercusiones? Ninguna. ¿Cuantos ministros lleva reprobados este gobierno? ¿Que pasaría si fuera el PP el que estuviera en el gobierno?
#6 Pivorexico *
#3 En el segundo mandato de Rajoy fueron reprobados Rafael Catalá ,Cristóbal Montoro,Juan Ignacio Zoido,Alfonso Dastis,Dolors Montserrat;

Los motivos te los buscas por tu cuenta ..

Y por otra parte si es una cagada .
D303 #7 D303
#6 Es una cagada pero muy exagerada por los medios derechones. En ningún fallo el posicionamiento GPS el problema vino cuando el volcado de datos paso de Movistar+ a Vodafone y se perdieron paquetes de datos que habían solicitado jueces como prueba. Y esto es grave, muy grave, aunque un juicio por malos tratos no debe depender de romper la orden de alejamiento.
La coña de los medios es cuando salio un operador diciendo que en pantalla está controlando a 700 personas con pulseras y esto es una…   » ver todo el comentario
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
pues ya estaria
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Menudo día llevan.
