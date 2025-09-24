·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Twitch en directo
×
más visitadas
10568
clics
La epidemia silenciosa que está acabando con el amor
6053
clics
Portadas incómodas de álbumes cristianos con títulos hilarantemente erróneos (ENG)
5786
clics
La portada de Lecturas que puede servir como prueba para que Ayuso acabe pagando por los delitos de su novio
4990
clics
Magistral Joaquín Reyes ante Soto Ivars "Cancelación: antes había un consenso: ser racista está mal"
3800
clics
Misteriosa nueva estatua de Epstein y Trump cogidos de la mano aparece en el National Mall [ENG]
más votadas
566
Petro pide en la ONU la apertura de un proceso penal contra Trump por los ataques a embarcaciones en el Caribe
383
Italia envió una fragata para proteger a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza tras un nuevo ataque con drones
716
La pareja de Ayuso camufla como alquiler de locales industriales su negocio de alojamiento turístico
448
El aislamiento de Sánchez no es la idea genial en la que pensaba el PP
680
Santiago Abascal y su lujo financiado con dinero público y una fundación opaca
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
17
clics
El Congreso reprueba a la ministra Redondo por la gestión de las pulseras “antimaltrato”
El Congreso ha reprobado a la ministra Ana Redondo por la fallida gestión que está haciendo de las pulseras que permiten comprobar controlar que los maltratadores
|
etiquetas
:
ana redondo
,
pulseras
,
reprobación
3
1
5
K
-6
politica
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
5
K
-6
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
rendri
Ciertamente ha sido una cagada de proporción importante... llega a ser Irene montero y ya estaban quemando la sede de Podemos. De todas formas, entiendo que "no lo hagan publico" por aquello de avisar al maltratador que el sistema no funciona, pero meses y meses en solucionarlo es para empurar a movistar y Vodafone y al responsable del proyecto de la migración como poco.
1
K
23
#5
angelitoMagno
#4
El contrato se hizo con Irene Montero como ministra.
1
K
26
#9
rendri
*
#5
¿lo ha gestionado ella en los 2 últimos años? Porque ya ha llovido desde que se fue podemos. Que no es santa de mi devoción pero no todo tiene la culpa ella o Pablo Iglesias
0
K
14
#10
mstk
*
#5
No, el problema viene a partir del segundo contrato (2023) y ahí la podemita no estaba en el gobierno.
"la Fiscalía afirma que en el proceso de migración de la información de las pulseras del proveedor anterior (Telefónica) a las pulseras del proveedor actual (Vodafone) hubo un fallo que impidió conocer los movimientos y la ubicación de los portadores de la pulsera durante un periodo"
0
K
7
#8
BlackDog
Habrá que aumentar el presupuesto del ministerio de igualdad
2
K
22
#11
Macnulti_reencarnado
#8
igual da.
0
K
8
#3
Barney_77
¿Repercusiones? Ninguna. ¿Cuantos ministros lleva reprobados este gobierno? ¿Que pasaría si fuera el PP el que estuviera en el gobierno?
1
K
21
#6
Pivorexico
*
#3
En el segundo mandato de Rajoy fueron reprobados Rafael Catalá ,Cristóbal Montoro,Juan Ignacio Zoido,Alfonso Dastis,Dolors Montserrat;
Los motivos te los buscas por tu cuenta ..
Y por otra parte si es una cagada .
0
K
12
#7
D303
#6
Es una cagada pero muy exagerada por los medios derechones. En ningún fallo el posicionamiento GPS el problema vino cuando el volcado de datos paso de Movistar+ a Vodafone y se perdieron paquetes de datos que habían solicitado jueces como prueba. Y esto es grave, muy grave, aunque un juicio por malos tratos no debe depender de romper la orden de alejamiento.
La coña de los medios es cuando salio un operador diciendo que en pantalla está controlando a 700 personas con pulseras y esto es una…
» ver todo el comentario
0
K
9
#1
CharlesBrowson
pues ya estaria
0
K
8
#2
Macnulti_reencarnado
Menudo día llevan.
0
K
8
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
"la Fiscalía afirma que en el proceso de migración de la información de las pulseras del proveedor anterior (Telefónica) a las pulseras del proveedor actual (Vodafone) hubo un fallo que impidió conocer los movimientos y la ubicación de los portadores de la pulsera durante un periodo"
Los motivos te los buscas por tu cuenta ..
Y por otra parte si es una cagada .
La coña de los medios es cuando salio un operador diciendo que en pantalla está controlando a 700 personas con pulseras y esto es una… » ver todo el comentario