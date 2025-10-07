El Congreso rechaza debatir la derogación de la protección cultural a los toros con la abstención decisiva del PSOE

El Congreso no quiere ni oír hablar de cancelar la protección cultural a las corridas de toros. Literalmente: los diputados acaban de tumbar la simple toma en consideración de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pedía retirar el estatus de patrimonio nacional a la tauromaquia. De nada valió el trabajo de meses de 3.000 voluntarios, ni las 664.777 firmas ciudadanas que juntaron para avalar la propuesta. Su recorrido ha naufragado ante el primer escollo parlamentario, con 57 votos a favor y 169 en contra. “La sociedad está con nosotras”,