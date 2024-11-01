edición general
14 meneos
34 clics
El Congreso pide al Gobierno mejorar el despido improcedente por el error al votar de un diputado del PP

El Congreso pide al Gobierno mejorar el despido improcedente por el error al votar de un diputado del PP

El Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley de Sumar en la que se insta al Gobierno a reformar el despido improcedente y hacer que éste sea realmente disuasorio para las empresas y restaurativo para las personas afectadas. La propuesta ha conseguido prosperar gracias al apoyo de PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, BNG, Podemos, Coalición Canaria, el exministro socialista integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos; la diputada de Compromís integrada en el Mixto, Águeda Micó; y el diputado del PP por Baleares Joan Mesquida.

| etiquetas: congreso , error , pp , despido improcedente
11 3 0 K 136 politica
6 comentarios
11 3 0 K 136 politica
victorjba #5 victorjba
¡¡¡Casero vive!!! ¡¡¡La lucha sigue!!!
3 K 66
fareway #1 fareway *
¿Han votado PP & VOX algo alguna vez (sin error) que favorezca a esos españoles que tanto dicen amar a golpe de pulsera?
2 K 42
#3 Suleiman
Aon tan inútiles que no saben ni pulsar un botón, cosa que se agradece.
1 K 26
#4 Nusku
#3 Por suerte, gracias a que estos personajes son rematadamente ineptos, todavía no gobiernan.
0 K 9
OrialCon_Darkness #6 OrialCon_Darkness
#3 hay 3 botones y, antes de la votación hay un@ que se levanta y marca con los dedos en alto el botón a pulsar.... Pero aun así, hay inútiles que se equivocan xD
0 K 9
Fedorito #2 Fedorito
Quiero pensar que no fue un error :-D
0 K 11

menéame