El Congreso guarda un minuto de silencio por el "genocidio" en Gaza pese a la protesta del PP y el plantón de Vox

El Congreso guarda un minuto de silencio por el "genocidio" en Gaza pese a la protesta del PP y el plantón de Vox

Los populares denuncian que no se realizó un minuto de silencio por los asesinados por Hamás

etiquetas: congreso , gaza , pp , vox
tromperri
¿Propusieron los del PP un minuto de silencio por los asesinatos de Hamas?
La hipocresía habitual del PP.
Espero nunca ver un gobierno servilista del sionismo y que no reconoce un genocidio cuando lo tiene delante en este país.

xazazu
El PP está metiendo la pata hasta el fondo, y puede que lo sepan pero no puedan hacer nada.

fareway
#5 Van cuesta abajo, en plena lluvia y van gritando que el suelo debería estar seco.

sliana
Tanto que los mencionan y no propusieron un minuto de silencio por ellos? Menudos impresentables.

omega7767
mientras tanto

"VOX estalla ante la negativa de la izquierda en el Parlamento Europeo a rendir un minuto de silencio por el asesinato de Charlie Kirk "

fofito
Hay quienes no pueden dejar pasar ninguna oportunidad para retratarse


