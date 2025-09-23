·
13
meneos
12
clics
El Congreso guarda un minuto de silencio por el "genocidio" en Gaza pese a la protesta del PP y el plantón de Vox
Los populares denuncian que no se realizó un minuto de silencio por los asesinados por Hamás
etiquetas
congreso
gaza
pp
vox
10
3
0
135
actualidad
actualidad
#1
tromperri
¿Propusieron los del PP un minuto de silencio por los asesinatos de Hamas?
La hipocresía habitual del PP.
Espero nunca ver un gobierno servilista del sionismo y que no reconoce un genocidio cuando lo tiene delante en este país.
4
61
#5
xazazu
El PP está metiendo la pata hasta el fondo, y puede que lo sepan pero no puedan hacer nada.
1
26
#6
fareway
#5
Van cuesta abajo, en plena lluvia y van gritando que el suelo debería estar seco.
0
20
#3
sliana
Tanto que los mencionan y no propusieron un minuto de silencio por ellos? Menudos impresentables.
1
19
#2
omega7767
mientras tanto
"VOX estalla ante la negativa de la izquierda en el Parlamento Europeo a rendir un minuto de silencio por el asesinato de Charlie Kirk "
0
11
#4
fofito
Hay quienes no pueden dejar pasar ninguna oportunidad para retratarse
0
11
