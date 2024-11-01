edición general
Por qué el Congreso (EE.UU.) está investigando seriamente los Ovnis

Las recientes observaciones del exoplaneta K2-18b han revelado pruebas convincentes de la posible existencia de vida fuera de la Tierra. Este descubrimiento plantea serias preguntas: ¿Hay seres inteligentes en otras partes del cosmos? ¿Podrían haber visitado ya nuestro planeta? En este vídeo, analizamos las pruebas, examinamos los avistamientos de ovnis (o fenómenos aéreos no identificados) e investigamos si el Pentágono está ocultando pruebas al público.

Khadgar #1 Khadgar
Porque a ningún país le gusta tener objetos volando por ahí sin identificar por muy terrícolas que sean. :palm:
Escafurciao #3 Escafurciao
Porque quieren saber de dónde coño ha salido su presidente.
nosomosnaiderl #2 nosomosnaiderl
Believers!!  media
