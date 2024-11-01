Congresista Carter a RFK Jr: «Realmente desearía que pasara más tiempo pensando en los ciudadanos y menos tiempo hablando de cabezas de ballena, cabezas de oso y penes de mapache» [ENG]  

Kennedy testificó ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes el martes para revisar la propuesta de presupuesto de la administración Trump para el ejercicio fiscal 2027 del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Carter aprovechó la oportunidad para decirle a Kennedy en qué debería centrarse realmente en su cargo. “¿Sabe en qué me gustaría mucho que dedicara más tiempo?”, dijo. “¡Más tiempo pensando en los ciudadanos, menos tiempo hablando de cabezas de ballena, cabezas de oso y partes de mapache!»