El conflicto en Oriente Medio hace subir los precios de los fertilizantes nitrogenados

Los precios de los fertilizantes nitrogenados han aumentado considerablemente en los últimos días tras los acontecimientos en el conflicto de Oriente Medio y su impacto en el suministro global y la logística de exportación. StoneX detectó aumentos de precios en varios mercados, incluido Brasil, donde los precios semanales registraron variaciones significativas. En los puertos brasileños, la urea acumuló un aumento de precio superior al 15% durante la semana. El nitrato de amonio registró una apreciación aún más intensa, cercana al 28%.

MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Hoy un buen español no mea mirando a Inglaterra, sino que mea en un bote para hacer urea.
3 K 44
Spirito #5 Spirito
#2 Bueno, con tanta estupidez como estamos viendo en los políticos occidentales, está la cosa pa' ir a mear y no echar gota.
0 K 9
#1 meneandotela
Ya está el de las papas buscando la excusa para subirlas un 25% de precio.
2 K 39
#4 Robe7064
#1 "Subieron las papas porque empezó la guerra" y "Subieron las papas porque terminó la guerra". Un clásico.
1 K 22
RGr8888 #3 RGr8888
Escusas
0 K 9

