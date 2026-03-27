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El conflicto con Irán es una mina de oro para la "maquinaria de guerra" de Rusia

Y no se trata solo de petróleo. La guerra con Irán ha supuesto un salvavidas muy necesario para la maltrecha economía rusa.

| etiquetas: oriente medio , guerra , rusia , petroleo , gas natural , fertilizantes
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1 comentarios
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
No como la de Ucrania donde las petroleras de EEUU hacen donaciones a Europa y el complejo industrial militar pierde dinero vendiendo armas más baratas.
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menéame