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El conflicto con Irán es una mina de oro para la "maquinaria de guerra" de Rusia
Y no se trata solo de petróleo. La guerra con Irán ha supuesto un salvavidas muy necesario para la maltrecha economía rusa.
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#1
HeilHynkel
No como la de Ucrania donde las petroleras de EEUU hacen donaciones a Europa y el complejo industrial militar pierde dinero vendiendo armas más baratas.
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