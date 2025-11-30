·
Confirmado por la Seguridad Social: "El alcoholismo puede ser una razón para recibir la incapacidad permanente"
El abogado Pablo Ródenas se encargó de señalar cómo el alcoholismo se reconoce como una enfermedad crónica y que puede afectar a la profesión de un trabajador.
|
etiquetas
:
alcohol
,
seguirdad social
,
trabajo
#1
NPCMeneaMePersigue
Sí que se está hundiendo el sector del alcohol con los jóvenes que no beben ni tienen dinero para beber pa que salga esto
1
K
32
#2
Pertinax
*
#1
Si tú ves en este artículo una defensa del consumo de alcohol, es porque no lo has leído y has sacado tus habituales conclusiones frikis a partir del titular.
1
K
27
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
