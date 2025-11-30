edición general
5 meneos
19 clics
Confirmado por la Seguridad Social: "El alcoholismo puede ser una razón para recibir la incapacidad permanente"

Confirmado por la Seguridad Social: "El alcoholismo puede ser una razón para recibir la incapacidad permanente"

El abogado Pablo Ródenas se encargó de señalar cómo el alcoholismo se reconoce como una enfermedad crónica y que puede afectar a la profesión de un trabajador.

| etiquetas: alcohol , seguirdad social , trabajo
4 1 0 K 63 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 63 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Sí que se está hundiendo el sector del alcohol con los jóvenes que no beben ni tienen dinero para beber pa que salga esto
1 K 32
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Si tú ves en este artículo una defensa del consumo de alcohol, es porque no lo has leído y has sacado tus habituales conclusiones frikis a partir del titular.
1 K 27

menéame