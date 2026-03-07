Confirmado: no habrá ayudas ni descuentos en gasolina y diesel para los conductores, solo para estos colectivos

Los transportistas se han reunido con el Gobierno para exigir ayudas que alivien la crisis de la gasolina. Sin embargo, nadie parece acordarse de los conductores. Entre las medidas se contempla un descuento de 25 céntimos de euro por cada litro de carburante o una ayuda directa de 1.500 euros para las empresas por camión. La cuantía de las ayudas solicitadas ascienden, en función del tamaño del vehículo, a 1.500 euros por (cabeza) tractora o camión rígido y 750 euros por furgoneta.
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Es básicamente lo mismo, aunque ahora des volteretas dialécticas
Pedro Sánchez acusa a Feijóo y Abascal de apoyar una guerra que va a perjudicar a los españoles y va a "encarecer su día a día"
www.telecinco.es/noticias/espana/20260307/pedro-sanchez-acusa-feijoo-a
Cuando ganasen los de enfrente estarías de acuerdo en que a ti, por ejemplo, te quitasen la sanidad?
Vaya estado de derecho más guay
En ningun momento he soltado una gilipollez de este calbre. Eso ha salido de tu boca únicamente.
Lo que yo he afirmado es que si estás a favor de la guerra, aceptas que esta guerra viene con el pequeño inconveniente de un incremento disparatado de costes en carburantes. ¿Quieres guerra ? Pues te comes las consecuencias. Se llama ser consecuente. O que pretendes , soplar y sorber ?
"Cuando ganasen los de enfrente estarías de acuerdo en que a ti, por ejemplo, te quitasen la sanidad?"
Tranqui que cuando gobiernen lo de enfrente se la quitarán todo el mundo, también a ti, aunque seas un lamebotas de la derecha
La idea, entiendo yo, es ayudar a los medios de producción, para que no se disparen los precios de cara al consumidor, o sea, tu y yo.
SI la ayuda fuera general, sucedería justo lo que acabas de describir (y vamos a ver, si no termina sucediendo de todos modos).