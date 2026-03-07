Confirmado: no habrá ayudas ni descuentos en gasolina y diesel para los conductores, solo para estos colectivos

Los transportistas se han reunido con el Gobierno para exigir ayudas que alivien la crisis de la gasolina. Sin embargo, nadie parece acordarse de los conductores. Entre las medidas se contempla un descuento de 25 céntimos de euro por cada litro de carburante o una ayuda directa de 1.500 euros para las empresas por camión. La cuantía de las ayudas solicitadas ascienden, en función del tamaño del vehículo, a 1.500 euros por (cabeza) tractora o camión rígido y 750 euros por furgoneta.