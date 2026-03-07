edición general
2 meneos
28 clics

Confirmado: no habrá ayudas ni descuentos en gasolina y diesel para los conductores, solo para estos colectivos

Los transportistas se han reunido con el Gobierno para exigir ayudas que alivien la crisis de la gasolina. Sin embargo, nadie parece acordarse de los conductores. Entre las medidas se contempla un descuento de 25 céntimos de euro por cada litro de carburante o una ayuda directa de 1.500 euros para las empresas por camión. La cuantía de las ayudas solicitadas ascienden, en función del tamaño del vehículo, a 1.500 euros por (cabeza) tractora o camión rígido y 750 euros por furgoneta.

| etiquetas: gasolina , precio
1 1 0 K 17 actualidad
12 comentarios
1 1 0 K 17 actualidad
taSanás #5 taSanás
#4 has dicho que si hay ayudas no deben dársele a los que están de acuerdo con la guerra.
Es básicamente lo mismo, aunque ahora des volteretas dialécticas
1 K 23
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro
#5 Para volteretas dialécticas y sandeces varias, las tuyas, amigo.
0 K 11
cosmonauta #10 cosmonauta
Y aún me extraña que no hayan planteado racionamientos, circulación en días alternos o bajadas de velocidad.
0 K 16
Priorat #11 Priorat
El gobierno no debe subvencionar combustibles fósiles. Lo que debe hacer es ayudar a empresas y/o personas necesitadas.
0 K 13
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Estaria bien que no pudieran disfrutar de un solo centavo, toda la gente que defiende esta guerra, o a los partidos ue la defienden.

Pedro Sánchez acusa a Feijóo y Abascal de apoyar una guerra que va a perjudicar a los españoles y va a "encarecer su día a día"
www.telecinco.es/noticias/espana/20260307/pedro-sanchez-acusa-feijoo-a
0 K 11
taSanás #2 taSanás *
#1 umm, así que el gobierno debe gobernar (y ayudar) solo a los suyos?
Cuando ganasen los de enfrente estarías de acuerdo en que a ti, por ejemplo, te quitasen la sanidad?

Vaya estado de derecho más guay
2 K 33
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#2 "gobernar (y ayudar) solo a los suyos"
:shit: :shit: :shit: En ningun momento he soltado una gilipollez de este calbre. Eso ha salido de tu boca únicamente.

Lo que yo he afirmado es que si estás a favor de la guerra, aceptas que esta guerra viene con el pequeño inconveniente de un incremento disparatado de costes en carburantes. ¿Quieres guerra ? Pues te comes las consecuencias. Se llama ser consecuente. O que pretendes , soplar y sorber ?

"Cuando ganasen los de enfrente estarías de acuerdo en que a ti, por ejemplo, te quitasen la sanidad?"
Tranqui que cuando gobiernen lo de enfrente se la quitarán todo el mundo, también a ti, aunque seas un lamebotas de la derecha xD
0 K 11
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
"Por un lado es una putada que no aplique a los que menos ganan"
La idea, entiendo yo, es ayudar a los medios de producción, para que no se disparen los precios de cara al consumidor, o sea, tu y yo.
SI la ayuda fuera general, sucedería justo lo que acabas de describir (y vamos a ver, si no termina sucediendo de todos modos).
0 K 11
Nómada_sedentario #9 Nómada_sedentario
#6 efectivamente, los descuentos no pueden ser generalizados por dos razones. Por los incentivos que tendría el oferente a aumentar precios, y el desincentivo que tendría el demandante a disminuir el consumo. Además, estaría el sobrecoste de financiar a consumidores extranjeros (Francia, Portugal) oportunistas.
3 K 29
Sacronte #12 Sacronte
#6 Va a suceder seguramente, no pongo la mano en el fuego por un puto empresaurio de este pais ni loco xD
0 K 10
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
A nivel personal jode pero es lo que hay... a nivel negocios ya afecta a lo grande
0 K 9
#3 aletmp
Tengo sentimientos encontrados. Por un lado es una putada que no aplique a los que menos ganan... Pero por otro lado se que como el gobierno descuente 20 céntimos, automáticamente las gasolineras suben el precio 20 céntimos
0 K 7

menéame