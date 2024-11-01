edición general
Confirmado: el huracán Gabrielle se transformará en borrasca y pone rumbo a España

El huracán Gabrielle, aún en el Atlántico, tomará rumbo a España al final de la semana. Llegaría el domingo, pudiendo traer lluvia y viento

Skiner #1 Skiner *
Confirmado que habla en condicional: "Pudiendo" ya sabemos sobradamente que las previsiones fiables sólo son a 24 horas o menos.
Previsiones a tantos días son un brindis al sol.
Si llega será como una borrasca porque vendrá completamente desgastado de su paso por el Atlántico.
si es que no se desvia claro.
