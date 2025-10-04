Confirmado en Girona el primer caso en España de dermatosis nodular contagiosa en vacas

El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha confirmado un caso de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en una granja bovina de la comarca del Alt Empordà (Girona), el primero que se localiza en España tras constatar la presencia de la enfermedad, que no se transmite a humanos, en Francia e Italia. La enfermedad, muy contagiosa y de obligada declaración, la produce un virus que causa fiebre, nódulos en la piel y en las membranas mucosas y órganos internos; además de extenuación, edema cutáneo y, en ocasiones, la muerte.