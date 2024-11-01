·
11
meneos
108
clics
Se confirma que los selfies son más letales que los ataques de tiburón
Las selfies han superado en mortalidad a los ataques de tiburones, demostrando como las personas ignoran hasta su propio sentido común por tener una "buena foto".
|
etiquetas
:
selfies
,
ataques
,
tiburón
,
mortales
relacionadas
#1
Kantinero
Eso es porque no le dan tanto bombo a los datos de accidentes por uso de movil al volante, yo le sumaría las pantallas táctiles que llevan los coches que son un autentico despropósito en materia de seguridad, además no tiene sentido que puedas usar la pantalla táctil y no el movil.
motor.elpais.com/conducir/distraccion-volante-conducir-movil/
4
K
44
#6
mariKarmo
Bueno, también hay más gente haciéndose selfies que nadando entre tiburones.
0
K
16
#7
Enésimo_strike
Que titular más absurdo.
0
K
11
#2
sotillo
No salen vídeos de los “ accidentes “ Estoy por votar irrelevante
0
K
11
#4
Martillo_de_Herejes
#2
Sí los hay... al final hay un par de enlaces.
1
K
27
#5
Chuache_cientifico
#2
El artículo habla de selfies, que son fotos, no vídeos, así que es normal que no haya vídeos. Pero viendo las fotos, puede uno imaginarse el resto.
0
K
7
#3
Martillo_de_Herejes
Eso es porque, por lo general, los móviles no pueden mojarse; el día en que los hagan sumergibles la catástrofe puede ser cósmica.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
