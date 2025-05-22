Configura un Firewall en Linux con UFW: Guía de Seguridad Básica

La publicación de Linux Mind ofrece una guía práctica sobre cómo establecer una seguridad básica en sistemas Linux a través de la configuración de un firewall utilizando UFW (Uncomplicated Firewall). El artículo detalla los pasos necesarios para instalar y activar UFW, así como las reglas esenciales para proteger el sistema contra amenazas externas. Además, se explican conceptos clave sobre la gestión del tráfico de red y la importancia de mantener una configuración adecuada para asegurar la integridad del sistema.