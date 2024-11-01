edición general
La confesión judicial de Aldama desacredita a la derecha mediática y política que lo aupó como baza contra Sánchez

En los tiempos en los que han transcurrido esta investigación judicial, desde el plano mediático, también el político, fueron muchos los apoyos que se vertieron en torno a Aldama como ‘baza’ contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno. Unos refuerzos desde el cuarto poder y contando con figuras políticas de renombre que, ahora, se verían perjudicadas al ver cómo el empresario ha reconocido la comisión de delitos....

#3 Indiana.Collons
Abres la noticia, y oh sorpresa, no desacredita absolutamente nada. De hecho la noticia no dice nada, y para sorpresa de nadie, termina hablando de Marcial Dorado y el novio de Ayuso

Alpiste para retrasados mentales, lo de siempre en este panfleto
8 K 94
#5 exeware *
#3 #4 haber según la derecha pedro es parte por que iban en el mismo Peugeot...y ahora primer juicio, y de pedro ni rastro..así qie ahora o hay q admitir q koldo and cia pudieron hacer cosas a espaldas de pedro..o reconocer que aldama implicando a pedro era un farol ...
0 K 10
Asimismov #2 Asimismov
Os acordáis del tito Bernie, pues en cuanto salpicó al Pepé, se dejó de hablar.
Ahora hay que hablar de Aldama porque va a salpicar al Pepé y la judicatura.
3 K 43
pedrario #6 pedrario
#2 ¿De qué hablas? No he buscado mucho, pero es fácil encontrar referencias a Tito Bernie recientes de personas o cuentas del PP

>x.com/eliasbendodo/status/1968220407762473359
>x.com/ppopular/status/1991171107458859037

Habrá menos menciones porque no ha salido ninguna información nueva que abra titulares, igual que se habla menos de Ábalos, pero cuando salga la fecha de su juicio o alguna cosa más relevante, pues se mencionará 50 veces más durante un tiempo hasta la siguiente novedad.
0 K 11
nereira #1 nereira
“Aldama abre en canal al PSOE”; “Aldama detalla la corrupción integral en el Gobierno y el PSOE” o “Aldama acorrala a Sánchez: Las ‘mordidas’ de la trama salpican al Gobierno” fueron los titulares publicados por ABC, El Mundo y La Razón, respectivamente.
2 K 28
pedrario #4 pedrario
Los buleros de El Plural intentando engañar con clickbait.

Como si no estuvieran encausados o en prisión varios miembros del gobierno de Sanchez por la causa de Aldama......claro que está haciendo daño al gobierno y ha entregado pruebas manuscritas de Koldo y otros.
1 K 22

