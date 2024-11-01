La confesión judicial de Aldama desacredita a la derecha mediática y política que lo aupó como baza contra Sánchez

En los tiempos en los que han transcurrido esta investigación judicial, desde el plano mediático, también el político, fueron muchos los apoyos que se vertieron en torno a Aldama como ‘baza’ contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno. Unos refuerzos desde el cuarto poder y contando con figuras políticas de renombre que, ahora, se verían perjudicadas al ver cómo el empresario ha reconocido la comisión de delitos....