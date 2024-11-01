La confesión judicial de Aldama desacredita a la derecha mediática y política que lo aupó como baza contra Sánchez

En los tiempos en los que han transcurrido esta investigación judicial, desde el plano mediático, también el político, fueron muchos los apoyos que se vertieron en torno a Aldama como ‘baza’ contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno. Unos refuerzos desde el cuarto poder y contando con figuras políticas de renombre que, ahora, se verían perjudicadas al ver cómo el empresario ha reconocido la comisión de delitos....
| etiquetas: confesión judicial , víctor aldama , desacredita , derecha mediática
Ahora hay que hablar de Aldama porque va a salpicar al Pepé y la judicatura.
Habrá menos menciones porque no ha salido ninguna información nueva que abra titulares, igual que se habla menos de Ábalos, pero cuando salga la fecha de su juicio o alguna cosa más relevante, pues se mencionará 50 veces más durante un tiempo hasta la siguiente novedad.
Como si no estuvieran encausados o en prisión varios miembros del gobierno de Sanchez por la causa de Aldama......claro que está haciendo daño al gobierno y ha entregado pruebas manuscritas de Koldo y otros.