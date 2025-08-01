edición general
La conferencia de Philip K. Dick en Metz (1977), episodio clave en la historia de la Ciencia ficción (Traducida al castellano)

Dentro de la historia de la Ciencia ficción se han producido puntos de inflexión que han marcado el rumbo posterior del género (...) Uno fue la conferencia que el escritor Philip K. Dick dio en la localidad francesa de Metz en septiembre de 1977. No es un episodio especialmente conocido para el público. Sin embargo lo que Dick dijo aquel día explica muchas cosas. De su cosmovisión útil para comprender nuestra sociedad, de sus inquietudes vitales y finalmente del devenir posterior de la Ciencia ficción (...) necesitaba una traducción accesible..

1 comentarios
Deckardio #1 Deckardio
Este enlace está roto, de modo que no sería duplicada porque ahí ya no se puede consultar la traducción:

www.meneame.net/story/conferencia-philip-k-dick-metz-1977-momento-clav
2 K 42

