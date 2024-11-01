Conexiones neonazis y extremistas emergen en torno al perpetrador de un tiroteo mortal en México

En un hecho trágico y sin sentido, un hombre señalado como simpatizante nazi desde hace años perpetró un ataque mortal en las pirámides de Teotihuacán, en México. En este popular destino turístico y sitio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, una visitante murió por disparos y otras 13 personas resultaron heridas. El ataque ocurrió el 20 de abril, cuando Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, abrió fuego con lo que ha sido identificado como probablemente un revólver Smith & Wesson Model 32 “Terrier” calibre .38.
