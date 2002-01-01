edición general
Una conductora está a punto de alcanzar 1,6 millones de kilómetros recorridos con el primer coche híbrido de la historia de Honda

Este Honda Insight, vendido en el año 2002, ha tenido tres dueños y tiene como objetivos superar el millón de millas.

