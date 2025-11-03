edición general
2 meneos
33 clics

Una conductora de autobús consigue una pensión vitalicia de 2.500 euros por su adicción al alcohol y al cannabis

La mujer sufría un «trastorno ansioso-depresivo, consumo perjudicial de alcohol y cannabis, problema social y trastorno de personalidad». Tras la negativa del INSS y la desestimación de su reclamación previa, acudió a los tribunales. En primera instancia, el Juzgado de lo Social nº 1 de Oviedo rechazó su demanda, al entender que su dolencia no podía considerarse definitiva porque «se encontraba en tratamiento y por ello la situación no podía considerarse como cronificada».

| etiquetas: pensión vitalicia , alcohol , cannabis
1 1 2 K 4 actualidad
12 comentarios
1 1 2 K 4 actualidad
Comentarios destacados:    
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
Estoy seguro de que el asunto tiene que ver más con el trastorno ansioso-depresivo diagnosticado que con esas adicciones
3 K 40
#7 ldoes *
#6 Pero eso no da clicks ni genera polémica.
2 K 30
obmultimedia #12 obmultimedia
#7 Los trastornos le provocaron las adicciones o las adicciones le provocaron los trastornos.

En un principio las adicciones son causa de no diagnosticar determinados trasfornos mentales o divergencias como el TDAH o TEA, las personas afectadas se "automedican" y "autoregulan" con sustancias toxicas, al principio todo va bien pero llega un momento de que provoca un incontrolable deseo de consumir al engancharte a esas sustancias por la tolerancia que acabas adquiriendo,, la "solucion" temporal a tus trastornos es a su vez tu condena.
0 K 11
#10 tpm1
Pues si que cobran bien los conductores de autobuses.
1 K 22
#1 eqas
No lo consigo entender
0 K 11
#3 ldoes
#1 #2 La mujer sufría un «trastorno ansioso-depresivo y trastorno de personalidad» por el que ingresó en un centro terapéutico de desintoxicación, sometida a un tratamiento con la recomendación expresa de «no conducir vehículos»
1 K 20
#2 ombresaco
bufff, espero que haya más matices y más intrahistoria de lo que dice la noticia
0 K 10
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
si dejo de ponerme hasta el culo me quitan la pension!!!!!!
0 K 8
ronko #11 ronko
Dabuten colega.  media
0 K 7
#4 k-loc
Y luego tenemos el ejemplo de gente currando y pagando toda su vida, que les pilla una enfermedad ya en la recta final laboral, y tienen que ir al juzgado para que el señor juez les asigne una pensión de 600-1000 euros, gastando un pastizal en abogados. Y está pava, como es adicta, toma hija, 2500€ para que sigas el ritmo.
2 K -15
cosmonauta #8 cosmonauta
#4 Porque se valora sólo la discapacidad y no la condición que te llevó a ella, lo cual es correcto.

Un ejemplo chorra. Un tio sano, que se cuida y hace deporte pero tiene la costumbre de cruzar siempre el semáforo en rojo. Un día lo atropella un autobús y lo deja inválido. ¿No le damos la baja por que era gilipollas y no miró?
5 K 66
antesdarle #9 antesdarle
#4 le concede ahora una pensión vitalicia equivalente al 75% de su base regularadora, fijada en 2.500,42 euros mensuales.
0 K 10

menéame