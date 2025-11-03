Una conductora de autobús consigue una pensión vitalicia de 2.500 euros por su adicción al alcohol y al cannabis

La mujer sufría un «trastorno ansioso-depresivo, consumo perjudicial de alcohol y cannabis, problema social y trastorno de personalidad». Tras la negativa del INSS y la desestimación de su reclamación previa, acudió a los tribunales. En primera instancia, el Juzgado de lo Social nº 1 de Oviedo rechazó su demanda, al entender que su dolencia no podía considerarse definitiva porque «se encontraba en tratamiento y por ello la situación no podía considerarse como cronificada».
En un principio las adicciones son causa de no diagnosticar determinados trasfornos mentales o divergencias como el TDAH o TEA, las personas afectadas se "automedican" y "autoregulan" con sustancias toxicas, al principio todo va bien pero llega un momento de que provoca un incontrolable deseo de consumir al engancharte a esas sustancias por la tolerancia que acabas adquiriendo,, la "solucion" temporal a tus trastornos es a su vez tu condena.
Un ejemplo chorra. Un tio sano, que se cuida y hace deporte pero tiene la costumbre de cruzar siempre el semáforo en rojo. Un día lo atropella un autobús y lo deja inválido. ¿No le damos la baja por que era gilipollas y no miró?