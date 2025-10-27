edición general
Un conductor kamikaze siembra el pánico de madrugada en la autopista del aeropuerto de Palma

Un taxista ha grabado al coche que circulaba en dirección contraria. Un conductor kamikaze ha sembrado el pánico este lunes de madrugada en la autopista del aeropuerto de Palma. Un taxista ha grabado al vehículo de color blanco cuando circulaba en dirección contraria a 500 metros de la salida del Coll d’en Rabassa. «El taxi que iba grabando y el coche que iba delante suyo han salvado el pellejo de milagro», ha explicado uno de los conductores que lo ha visto.

| etiquetas: conductor , kamikaze , autopista , aeropuerto , palma
#1 Jodere
El incidente se ha registrado en torno a las cuatro de las 4.00 horas, según se desprende del vídeo que ha grabado un taxista que se ha cruzado con el kamikaze a gran velocidad. En las imágenes, a las que ha tenido acceso Última Hora, se observa cómo el coche circula en dirección contraria y obliga a varios conductores a realizar maniobras evasivas para evitar una colisión.
