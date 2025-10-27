Un conductor kamikaze siembra el pánico de madrugada en la autopista del aeropuerto de Palma  

Un taxista ha grabado al coche que circulaba en dirección contraria. Un conductor kamikaze ha sembrado el pánico este lunes de madrugada en la autopista del aeropuerto de Palma. Un taxista ha grabado al vehículo de color blanco cuando circulaba en dirección contraria a 500 metros de la salida del Coll d’en Rabassa. «El taxi que iba grabando y el coche que iba delante suyo han salvado el pellejo de milagro», ha explicado uno de los conductores que lo ha visto.