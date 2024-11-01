·
Un conductor que acudía a una cita médica encaja su coche en una boca del Metro de Barcelona
El conductor habría confundido en acceso del Metro de la calle San Quintín con un parking cercano.
conductor
cita
médica
coche
boca
metro
barcelona
actualidad
#1
cenutrios_unidos
*
¡Aparcao! Ahora al óptico.
9
K
113
#3
xavigo
#1
O al dentista
0
K
7
#2
TipejoGuti
Buenas días, Oftalmología?
1
K
21
#4
Fernando_x
Para poder llegar al acceso, ha tenido que subirse a la acera. ¿cómo no pudo darse cuenta de eso?
0
K
11
#5
lentulo_spinther
You can't park there, mate!
0
K
11
