Un conductor que acudía a una cita médica encaja su coche en una boca del Metro de Barcelona

El conductor habría confundido en acceso del Metro de la calle San Quintín con un parking cercano.

5 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¡Aparcao! Ahora al óptico.
#3 xavigo
#1 O al dentista
TipejoGuti #2 TipejoGuti
Buenas días, Oftalmología?
Fernando_x #4 Fernando_x
Para poder llegar al acceso, ha tenido que subirse a la acera. ¿cómo no pudo darse cuenta de eso?
lentulo_spinther #5 lentulo_spinther
You can't park there, mate!
