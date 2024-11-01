edición general
Las condiciones higiénicas en los primeros baños de Pompeya eran malas (ENG)

En los llamados Baños Republicanos —los baños públicos más antiguos de la ciudad— pudimos demostrar que el agua del baño provenía de pozos y no se renovaba periódicamente. Probablemente, el agua solo se cambiaba una vez al día. Encontraron picos de plomo, zinc y cobre en los depósitos de carbonato antropogénicos, lo que indica contaminación con metales pesados en el agua de los baños. Esto sugiere que se reemplazaron calderas y tuberías, lo que aumentó las concentraciones de metales pesados.

