"Condenar a todo un colectivo": Francia ha suspendido la acogida de gazatíes por las publicaciones de una sola estudiante

"Condenar a todo un colectivo": Francia ha suspendido la acogida de gazatíes por las publicaciones de una sola estudiante

Una estudiante gazatí ha sido expulsada por la difusión de contenidos antisemitas y las formaciones progresistas denuncian “la utilización del caso por la extrema derecha para que no lleguen más refugiados palestinos”

#2 fingulod
¿Vamos a prohibir entrar a todos los israelitas por el lio que montaron en el avión?

Si ponemos ahí el umbral, para todos ¿no?
#5 Katos
#2 eran franceses judios, pero tu mismo.
#1 Torrezzno
Vivimos en una época de ofendiditos
#6 sotillo
#1 Nazis, lo de ofendidos es una excusa, hace poco se veía imágenes de criminales israelíes llegando en avión a Paris y celebrando el genocidio en Gaza ¿Los han identificado, investigado, detenidos, expulsados? La colonia de judíos en París no oculta su apoyo al genocidio y no veo que se tomen medidas lo que no deja dudas del apoyo del gobierno francés a los genocidas
#4 ttestt
“la utilización del caso por la extrema derecha".

La autodenominada izquierda hablando de una especie de 'extrema derecha' que culpa a una persona por ser antisemita. :shit:

Pregunta para el que se pique con mi comentario y se piense que soy de algún espectro de la derecha, ¿Si eso es la extrema derecha, entonces la de los nazis es la extrema-extrema-extrema-derecha? ¿O cómo funciona eso en el neolenguaje del progresista que se cree de izquierdas?
#7 alcama
#4 Ya deberías saber qué cualquiera que haga algo que no guste a la izquierda, automáticamente es ultraderecha. Y si dices algo que no gusta a la izquierda, automáticamente es bulo.
En esos parámetros nos movemos hoy en día
#8 Supercinexin
#4 No sabéis ni por dónde os pega el aire ni sois capaces de ver un buque portacontenedores delante de vuestras narices.
#3 ur_quan_master
Habría que ver cuántos familiares y amigos asesinados tiene la presunta antisionista antes de culparla por su odio.
#9 TipejoGuti
Bueno, Francia ha suspendido porque está apoyando el genocidio de lo lindo.
¿Cuántos de nuestros políticos están en manos de los servicios secretos de israel, sus lobbys, o financiadores privados de campañas electorales...
Al final, nos robaron la democracia.
