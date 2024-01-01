"Condenar a todo un colectivo": Francia ha suspendido la acogida de gazatíes por las publicaciones de una sola estudiante

Una estudiante gazatí ha sido expulsada por la difusión de contenidos antisemitas y las formaciones progresistas denuncian “la utilización del caso por la extrema derecha para que no lleguen más refugiados palestinos”
Si ponemos ahí el umbral, para todos ¿no?
La autodenominada izquierda hablando de una especie de 'extrema derecha' que culpa a una persona por ser antisemita.
Pregunta para el que se pique con mi comentario y se piense que soy de algún espectro de la derecha, ¿Si eso es la extrema derecha, entonces la de los nazis es la extrema-extrema-extrema-derecha? ¿O cómo funciona eso en el neolenguaje del progresista que se cree de izquierdas?
En esos parámetros nos movemos hoy en día
¿Cuántos de nuestros políticos están en manos de los servicios secretos de israel, sus lobbys, o financiadores privados de campañas electorales...
Al final, nos robaron la democracia.