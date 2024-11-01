Condenan a Volkswagen Brasil por ejercer trabajo esclavo durante los años de la dictadura

Un tribunal condenó a la filial brasileña de Volkswagen por ejercer trabajo análogo a la esclavitud en una hacienda dedicada a la cría de ganado en el estado de Pará, en el norte del país, durante la dictadura militar brasileña, en las décadas de 1970 y 1980. De acuerdo con la condena divulgada este viernes por el Ministerio Público de Trabajo, Volkswagen Brasil deberá pagar 30 millones de dólares, así como también reconocer públicamente su responsabilidad en los hechos y pedir disculpas a los trabajadores y «a toda la sociedad brasileña».