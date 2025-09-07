·
Condenan una vez más a la Sanidad de Castilla y León a pagar el tratamiento con hormona de crecimiento de dos menores
El comité asesor encargado de aprobar la financiación pública del medicamento denegó la solicitud, por lo que las familias asumieron todos los costes
etiquetas
:
condenan
,
sanidad
,
castilla y león
,
tratamiento
,
hormonas
,
crecimiento
#1
exducados
Se debería conocer los nombres de los componentes de ese comité asesor y el informe para denegar el tratamiento, así sabriamos quienes conforman esos comites y que razones dan para esa negativa.
