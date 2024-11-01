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Condenan a una multa de 18.000 euros al dueño de La Gilda del Norte por contratar a trabajadores ilegales

Condenan a una multa de 18.000 euros al dueño de La Gilda del Norte por contratar a trabajadores ilegales

La Audiencia Provincial de Bizkaia este viernes ha condenado a una multa de 18.000 euros al dueño de la empresa de elaboración y venta de gildas como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma reiterada, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además, deberá pagar una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros a cada uno de... Relacionada: www.meneame.net/story/empresario-gilda-bajo-sospecha-esconder-bano-emp

| etiquetas: gilda del norte , multa , indemnización , dueño , permiso de trabajo , biskaia
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9 comentarios
12 2 0 K 154 actualidad
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Toma banderillazo.
2 K 33
#4 kreator *
Tres trabajadores x2500€ = 7500€
Multa de 18.000, total 25.500€

Queda probado que estuvo 3 años "contratando" trabajadores ilegales.

Le ha salido MUY barato.

El tribunal declara probado que el acusado se dedicó entre diciembre de 2018 y mayo de 2021 a «la contratación reiterada» de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, sin permiso de trabajo, sin ser dados de alta en la Seguridad Social y sin poner en conocimiento de las autoridades españolas su condición de trabajadores de su empresa. También que advertía a los empleados que en caso de inspección «tenían que esconderse en las instalaciones de la empresa».
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Cuñado #9 Cuñado *
#4 Vamos, que se ha comido un palillo.
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josde #7 josde
Como se le ha atragantado la gilda a ese empresaurio.
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Malinke #2 Malinke
Ya oí el otro día este asunto de esta empresa y yendo al supermercado en la nevera que hay este tipo de aperitivos, vi la marca y que alguna vez los había comprado, nunca más.
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fofito #6 fofito
#2 Por Dios!!!
Compra unas buenas olivas manzanilla,la mejor lata de anchoas que te puedas permitir y ,busca, ruega, humillate si es necesario,pero consigue un tarro de guindillas de Ibarra ( de las que son todas exactamente del mismo tamaño) y monta tú mismo las gildas.

La recompensa merece el esfuerzo.

PS: las que te sobren ,si es que sobran, a la nevera bien tapadas con film transparente y las sacas un rato antes de ser consumidas para que se atemperen.

PS 2: si intercalas un pedazo de pepino o cebolleta encurtidos ,o de alegría riojana,o un taco de atún al natural,o huevo de codorniz,o... también están cojonudas,pero las auténticas,las primeras.
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Cuñado #8 Cuñado
#6 las que te sobren

No sabía que podía pasar eso :pagafantas:
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#3 VFR
Sabiendo eso cualquier trabajador debería evitar comprar
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menéame