Condenan a una multa de 18.000 euros al dueño de La Gilda del Norte por contratar a trabajadores ilegales

La Audiencia Provincial de Bizkaia este viernes ha condenado a una multa de 18.000 euros al dueño de la empresa de elaboración y venta de gildas como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma reiterada, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además, deberá pagar una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros a cada uno de... Relacionada: www.meneame.net/story/empresario-gilda-bajo-sospecha-esconder-bano-emp
Multa de 18.000, total 25.500€
Queda probado que estuvo 3 años "contratando" trabajadores ilegales.
Le ha salido MUY barato.
El tribunal declara probado que el acusado se dedicó entre diciembre de 2018 y mayo de 2021 a «la contratación reiterada» de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, sin permiso de trabajo, sin ser dados de alta en la Seguridad Social y sin poner en conocimiento de las autoridades españolas su condición de trabajadores de su empresa. También que advertía a los empleados que en caso de inspección «tenían que esconderse en las instalaciones de la empresa».
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Compra unas buenas olivas manzanilla,la mejor lata de anchoas que te puedas permitir y ,busca, ruega, humillate si es necesario,pero consigue un tarro de guindillas de Ibarra ( de las que son todas exactamente del mismo tamaño) y monta tú mismo las gildas.
La recompensa merece el esfuerzo.
PS: las que te sobren ,si es que sobran, a la nevera bien tapadas con film transparente y las sacas un rato antes de ser consumidas para que se atemperen.
PS 2: si intercalas un pedazo de pepino o cebolleta encurtidos ,o de alegría riojana,o un taco de atún al natural,o huevo de codorniz,o... también están cojonudas,pero las auténticas,las primeras.
No sabía que podía pasar eso