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El empresario de la gilda bajo sospecha por «esconder en el baño» a sus empleados: «Me pagaban 800 euros al mes en un sobre»

El empresario de la gilda bajo sospecha por «esconder en el baño» a sus empleados: «Me pagaban 800 euros al mes en un sobre»

Empleados extranjeros de La Gilda del Norte, que tenían que preparar «120 tarros de gildas al día», han acusado al dueño de la empresa vizcaína de ordenarles «esconderse en el baño» cuando había inspecciones de trabajo porque, durante el tiempo que trabajaron en el invernadero de Lezama o en las instalaciones de Basauri, estaban en situación irregular y no tenían contrato de trabajo.

| etiquetas: la gilda del norte , explotación laboral , denuncia , inspección , trabajo
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7 comentarios
17 4 1 K 240 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal *
Obreros de derechas que montan una empresa y tienen que explotar a sus trabajadores, para emular el sueldo de su querido lider Amancio Ortega {0x1f525}
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elsnons #2 elsnons
Gilda. Que gran película con Rita Hayworth y Glenn Ford de protagonistas.
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Thornton #6 Thornton
#2 "¿Tú me odias, Johnny?" — "No tienes idea hasta qué punto"
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josde #5 josde
No se puede leer el contenido de la noticia si no eres suscriptor.
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#7 Tiranoc
#5 Yo sí que la he podido leer (no soy suscriptor)
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Pertinax #3 Pertinax *
Edit.
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anv #4 anv *
A ver si son tan "machos" para contarle los 10 mil euros de multa por cada empleado en negro que tenían.
Que eso de perjudicar a las empresas no es que les haga mucha gracia a los funcionarios y a los gobiernos. Podrían perderse muchos donativos para las campañas electorales.
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menéame