El empresario de la gilda bajo sospecha por «esconder en el baño» a sus empleados: «Me pagaban 800 euros al mes en un sobre»

Empleados extranjeros de La Gilda del Norte, que tenían que preparar «120 tarros de gildas al día», han acusado al dueño de la empresa vizcaína de ordenarles «esconderse en el baño» cuando había inspecciones de trabajo porque, durante el tiempo que trabajaron en el invernadero de Lezama o en las instalaciones de Basauri, estaban en situación irregular y no tenían contrato de trabajo.