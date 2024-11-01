edición general
Condenan a Lidl a indemnizar con 50.000 euros a 76 trabajadores en Narón por vulnerar su derecho de huelga

El Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol ha condenado a Lidl Supermercados SAU a pagar una indemnización colectiva de 50.000 euros a 76 trabajadores de la plataforma logística de Narón (A Coruña) por vulnerar su derecho fundamental a la huelga durante un conflicto laboral que se prolongó entre febrero y mayo de 2023. La magistrada declara probado que la empresa incurrió en esquirolaje organizativo, una práctica consistente en desviar parte de la carga de trabajo de la plataforma logística de Río do Pozo a otros centros de la compañía con...

