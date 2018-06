Condenan a un "encargao" a pagar una indemnización de 6.000€ de su dinero

Hay muchos casos en los que el típico "encargao" se cree que tira con polvora ajena. El encargao que viola los derechos fundamentales del trabajador buscando su propio beneficio personal, no necesariamente el de la empresa, pero se cree a salvo pensando que si pasara algo sería la empresa quien pagaría, pero no él. Se cree que la posible demanda del trabajador sería contra la empresa, pero no contra él, por lo que sería la empresa la que pagaría el pato en el caso de que el trabajador ganara.