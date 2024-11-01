Condenan a Correos por vulnerar el derecho a la huelga de un trabajador

El Juzgado de lo Social de Plasencia ha condenado a Correos por vulnerar el derecho de huelga de un trabajador en Hervás. La sentencia declara nula la sustitución del empleado durante un paro y condena a la empresa al pago de una indemnización de 7.501 euros al sindicato que interpuso la denuncia. «Como explicó el trabajador en su interrogatorio, fue la denegación del día de asuntos propios, a su parecer de manera injustificada, lo que le llevó a ejercer su derecho de huelga."