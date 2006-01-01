Condenan a El Confidencial por la difusión de los audios de Florentino

El Supremo ratifica la sentencia por lo que considera como una 'intromisión ilegítima en el honor del presidente del Real Madrid'. En 2021, el diario El Confidencial, difundía grabaciones privadas de Florentino Pérez, registradas entre 2006 y 2012, en las que el presidente del Real Madrid vertía críticas contra figuras como Raúl, Figo, Casillas, Guti y otros exjugadores o entrenadores del club. Conversaciones registradas sin el consentimiento del máximo mandatario. El Supremo acaba de ratificar la sentencia que dictó el Juzgado de Primera Insta