Condenan a El Confidencial por la difusión de los audios de Florentino

El Supremo ratifica la sentencia por lo que considera como una 'intromisión ilegítima en el honor del presidente del Real Madrid'. En 2021, el diario El Confidencial, difundía grabaciones privadas de Florentino Pérez, registradas entre 2006 y 2012, en las que el presidente del Real Madrid vertía críticas contra figuras como Raúl, Figo, Casillas, Guti y otros exjugadores o entrenadores del club. Conversaciones registradas sin el consentimiento del máximo mandatario. El Supremo acaba de ratificar la sentencia que dictó el Juzgado de Primera Insta
Dicho sea, tampoco es de interés general, porque al emérito le pagaron 100 millones de dólares los árabe , ni los asuntos de connivencia que tiene con la administración pública como antiguo ex diputado del PP.
- La utilización de grabaciones de conversaciones privadas realizadas por uno de los interlocutores no vulnera el derecho constitucional al secreto de las comunicaciones.
- Salvo que el contenido de la conversación afecte al núcleo íntimo de la intimidad personal o familiar de uno de los interlocutores, tampoco se considerará vulnerado el derecho constitucional a la intimidad.… » ver todo el comentario