edición general
16 meneos
23 clics
Condenan a El Confidencial por la difusión de los audios de Florentino

Condenan a El Confidencial por la difusión de los audios de Florentino

El Supremo ratifica la sentencia por lo que considera como una 'intromisión ilegítima en el honor del presidente del Real Madrid'. En 2021, el diario El Confidencial, difundía grabaciones privadas de Florentino Pérez, registradas entre 2006 y 2012, en las que el presidente del Real Madrid vertía críticas contra figuras como Raúl, Figo, Casillas, Guti y otros exjugadores o entrenadores del club. Conversaciones registradas sin el consentimiento del máximo mandatario. El Supremo acaba de ratificar la sentencia que dictó el Juzgado de Primera Insta

| etiquetas: condenan , el confidencial , difusión , audios , florentino pérez
13 3 0 K 173 actualidad
7 comentarios
13 3 0 K 173 actualidad
zanguangaco #3 zanguangaco
"Mi hombre es el Ferri"  media
2 K 45
Ainhoa_96 #2 Ainhoa_96
1€ de indemnización más costas (que deben ser altas siendo Floren pero tampoco una cantidad dolorosa, unos pocos miles de euros supongo) y, lo más importante: la publicación de la sentencia en todos los diarios digitales o impresos, en el mismo tamaño y páginas que se usaron en su día.
2 K 34
#4 Suleiman
Te puedes meter con mucha gente, pero este es uno de los intocables...
1 K 26
obmultimedia #7 obmultimedia
#4 Es el gran capo de la mafia española, quien gobierna de verdad en este pais.
1 K 23
zanguangaco #1 zanguangaco
Florentino Pérez | Filtración completa de audios sobre Cristiano, Mourinho, Casillas, Marca, Raúl
youtu.be/vp99ZZK_iBc?feature=shared
0 K 20
beltzak #5 beltzak
Claro, porque no tiene ningún interés general lo que diga este señor sobre los jugadores que tiene en plantilla.

Dicho sea, tampoco es de interés general, porque al emérito le pagaron 100 millones de dólares los árabe , ni los asuntos de connivencia que tiene con la administración pública como antiguo ex diputado del PP.
0 K 9
beltzak #6 beltzak
A raíz de la extensa doctrina jurisprudencial existente en la materia, el TS extrae las siguientes conclusiones:

- La utilización de grabaciones de conversaciones privadas realizadas por uno de los interlocutores no vulnera el derecho constitucional al secreto de las comunicaciones.

- Salvo que el contenido de la conversación afecte al núcleo íntimo de la intimidad personal o familiar de uno de los interlocutores, tampoco se considerará vulnerado el derecho constitucional a la intimidad.…   » ver todo el comentario
0 K 9

menéame