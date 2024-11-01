Condenan a cinco años de cárcel a un guardia civil en Huelva por revelación y violación de secretos

El funcionario accedió de manera "no consentida e injustificada" al teléfono móvil del detenido y "durante la madrugada del día siguiente realizó llamadas con el mismo a través de la aplicación de WhatsApp, ingresando en el correo electrónico, y en la aplicación WhatsApp y en registro de llamadas saliente y entrantes". Después de todo ello, entregó el teléfono en el puesto de la Guardia Civil de Punta Umbría aproximadamente a las 04,00 horas. Además de a la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de un año e inhabilitación absoluta