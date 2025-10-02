Condenados tres promotores, un arquitecto municipal y un exalcalde del PP en la trama de los chalets ilegales de Llíber

edición general
La Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a tres promotores urbanísticos, a un arquitecto municipal y al exalcalde de Llíber (Alicante) José Mas (PP) en la trama de los cerca de 300 chalets ilegales construidos en esta localidad de la Marina Alta entre 1999 y 2003. También a tres concejales en el momento de los hechos del ilícito de prevaricación urbanística. Se trata de los exediles del PP Vicente Andrés y José Juan Reus, quien es el actual alcalde de Llíber, y del PSPV José Ordines, que estaba entonces en la oposición

Menudo desmadre, a la entrada del término municipal pusieron un letrero que advertía el comprobar la situación urbanística antes de comprar cualquier terreno...
Y siguen, este fin de semana había una concentración en protesta por las nuevas urbanizaciones previstas por la destructora VAPF que destaca por la fealdad y brutal impacto de sus intervenciones, son el mal personificado y no han dudado en burlarse y desacreditar las manifestaciones en su contra.
Es una pena, era una zona que conservaba cierto encanto pero no va a quedar nada, van a arrasar con todo para empobrecer, arrinconar y finalmente expulsar a la población local.
que se expropien y para el parque público de vivienda

y a los culpables .... que los manden con su amigo Bukele
Propongo funcionalidad que añada la etiqueta PP cuando el título o el cuerpo del meneo contenga la palabra corrupción. Total....
